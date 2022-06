Tour de France a partire Australia e in Cina. Corse che, negli ultimi due anni, sono state annullate per i protocolli anti-covid Tour Down Under e con la Cadel Evans Great Ocean del 29 gennaio. La prima corsa in Europa sarà quella dell'Omloop Het Nieuwsblad del 25 febbraio e la prima in Italia, la Strade Bianche il 4 marzo. Ultimo appuntamento del calendario WorldTour, il Tour of Guangxi in Cina dal 12 al 17 ottobre subito dopo il Giro di Lombardia. La stagione di ciclismo è appena entrata nel vivo e, dopo il Giro d'Italia che ha visto il successo di Hindley , ci prepariamo a vivere un intensoa partire dal 1° luglio . Il massimo organismo del ciclismo mondiale, intanto, ha già svelato le date ufficiali del 2023. L'UCI ha confermato 35 corse in ambito maschile, e si rivedranno - si spera - le corse ine in. Corse che, negli ultimi due anni, sono state annullate per i protocolli anti-covid imposti dai rispettivi Paesi . Se tutto resterà nella norma, la stagione ripartirà ufficialmente il 17 gennaio con ile con la Cadel Evans Great Ocean del 29 gennaio. La prima corsa in Europa sarà quella dell'del 25 febbraio e la prima in Italia, lail 4 marzo. Ultimo appuntamento del calendario WorldTour, ilin Cina dal 12 al 17 ottobre subito dopo il

Il calendario World Tour 2023

Data Corsa 17-22 gennaio Tour Down Under 29 gennaio Cadel Evans Great Ocean 20-26 febbraio UAE Tour 25 febbraio Omloop Het Nieuwsblad 4 marzo Strade Bianche 5-12 marzo Parigi-Nizza 6-12 marzo Tirreno-Adriatico 18 marzo Milano-Sanremo 20-26 marzo Volta Catalunya 22 marzo Brugge-De Panne 24 marzo E3 Saxo Bank Classic 26 marzo Gent-Wevelgem 29 marzo Attraverso le Fiandre 2 aprile Giro delle Fiandre 3-8 aprile Giro dei Paesi Baschi 9 aprile Parigi-Roubaix 16 aprile Amstel Gold Race 19 aprile Freccia Vallone 23 aprile Liegi-Bastogne-Liegi 25-30 aprile Tour de Romandie 1° maggio Eschborn-Frankfurt 6-28 maggio Giro d'Italia 4-11 giugno Giro del Delfinato 11-18 giugno Tour de Suisse 1-23 luglio Tour de France 29 luglio Clásica San Sebastián 29 luglio-4 agosto Giro di Pologna 20 agosto Classica di Amburgo 21-27 agosto Benelux Tour 26 agosto-17 settembre Vuelta di Spagna 3 settembre Bretagne Classic 8 settembre GP de Québec 10 settembre GP de Montréal 7 ottobre Giro di Lombardia 12-17 ottobre Tour of Guangxi

Ci sono anche le date dei Grandi Giri, con Giro, Tour e Vuelta che partiranno tutti da sabato. Il Giro d'Italia si affronterà da sabato 6 maggio a domenica 28 maggio. Nulla di nuovo insomma, anche se proprio nelle ultime settimane il direttore di RCS Vegni aveva tentato un cambiamento. Aveva richiesto una deroga per spostare il Giro d'Italia di almeno una settimana (anche due). Con un doppio obiettivo, quello di far scalare il Giro a giugno in modo da avere maggiore visibilità. Cioè meno concomitanza con altri sport e più gente in strada vista la bella stagione, e poi le condizioni climatiche. A maggio c'è ancora la neve lassù in montagna, con qualche cima che si deve annullare per cattivo tempo. A giugno non si avrebbero avuto problemi. Per ora, però, la soluzione proposta da RCS è stata bocciata dall'UCI.

