Ciclismo

Carapaz di cattiveria: vince traguardo volante e prende 3 secondi di abbuono

GIRO D'ITALIA - Richard Carapaz non lascia nulla al caso e grazie al lavoro di squadra si prende il traguardo volante di San Giovanni in Persiceto. Tre secondi di abbuono per l'ecuadoriano della Ineos Grenadiers e agguanta Joao Almeida al secondo posto della classifica generale.

00:01:24, 24 minuti fa