Ciclismo

Cavendish: "Amo l'Italia, non vedo l'ora di correre"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Mark Cavendish a pochi giorni dalla partenza della corsa rosa da Budapest. Il corridore della Quick Step torna al Giro a nove anni dall'ultima volta e parte come uno dei principali pretendenti alla maglia a ciclamino, anche se le occasioni reali per i velocisti non saranno tantissime.

00:04:31, 25 minuti fa