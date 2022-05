Al termine della prima tappa, da Budapest a Visegrad per un totale di 195km, la maglia bianca finisce sulle spalle del fenomeno eritreo Biniam Girmay. Il portacolori della Intermarche Wany Gobert si piazza al secondo posto dietro a Mathieu van der Poel e conquista anche i 6" di abbuono. Al secondo posto Mattias Jensen della Trek (+10"), mentre sul terzo gradino del podio finisce Jhonatan Narvaez della Ineos. Il miglior italiano è Matteo Sobrero: tredicesimo a 10" dalla vetta.

