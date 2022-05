Al termine della prima tappa, da Budapest a Visegrad per un totale di 195km, la maglia ciclamino finisce sulle spalle di Mathieu van der Poel. Il campione della Alpecin-Fenix supera Girmay e Pello Bilbao sull'arrivo in leggera salita e si mette in saccoccia i primi 50 punti. In gran spolvero anche Magnus Cort Nielsen della EF, così come Wilco Kelderman e Richard Carapaz. Il miglior italiano è Filippo Tagliani: sesto a 12 punti.

La classifica generale

CICLISTA PUNTI 1- M. VAN DER POEL (ALPECIN) 50 2- B. GIRMAY (INTERMARCHE) 35 3- P. BILBAO (BAHRAIN) 25 4- M. CORT (EF) 18 5- W. KELDERMAN (BORA) 14 6- F. TAGLIANI (ANDRONI) 12 7- R. CARAPAZ (INEOS) 12 8- B. MOLLEMA (TREK) 10 9- D. ULISSI (UAE) 8 10- M. BAIS (ANDRONI) 8

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

