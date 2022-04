CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

I vincitori del Giro d'Italia dal 1909 al 1914

Edizione Corridore Nazione 1909 Luigi Ganna Italia 1910 Carlo Galetti Italia 1911 Carlo Galetti Italia 1912* Atala Italia 1913 Carlo Oriani Italia 1914 Alfonso Calzolari Italia

Fu Luigi Ganna il primo a vincere la classifica generale del Giro d'Italia nel lontano 1909. A quel tempo non c'era ancora la maglia rosa, che venne istituita nel 1931 da Armando Cougnet in onore della Gazzetta dello Sport, giornale di cui fu proprietario e collaboratore. Nel 1912 ci fu un'edizione molto particolare, perché fu il primo e unico Giro disputato a squadre, che vide il successo dell'Atala composta dai 4 Moschettieri: Luigi Ganna (ritiratosi alla quinta tappa), Carlo Galetti, Eberardo Pavesi e Giovanni Micheletto.

I vincitori del Giro d'Italia dal 1919 al 1929

Edizione Corridore Nazione 1919 Costante Girardengo Italia 1920 Gaetano Belloni Italia 1921 Giovanni Brunero Italia 1922 Giovanni Brunero Italia 1923 Costante Girardengo Italia 1924 Giuseppe Enrici Italia 1925 Alfredo Binda Italia 1926 Giovanni Brunero Italia 1927 Alfredo Binda Italia 1928 Alfredo Binda Italia 1929 Alfredo Binda Italia

Il Giro d'Italia restava un "affare per italiani" anche nel primo dopoguerra. Sono tanti i nomi che fecero la storia del ciclismo, da Girardengo ad Alfredo Binda.

I vincitori del Giro d'Italia dal 1930 al 1940

Edizione Corridore Nazione 1930 Luigi Marchisio Italia 1931 Francesco Camusso Italia 1932 Antonio Pesenti Italia 1933 Alfredo Binda Italia 1934 Learco Guerra Italia 1935 Vasco Bergamaschi Italia 1936 Gino Bartali Italia 1937 Gino Bartali Italia 1938 Giovanni Valetti Italia 1939 Giovanni Valetti Italia 1940 Fausto Coppi Italia

Ancora Binda, arrivò anche Learco Guerra. Ci furono anche le prime vittorie di Gino Bartali (1936) e Fausto Coppi (1940) e, intanto, nel 1931 ci fu anche la prima maglia rosa indossata da Learco Guerra, ma vinta da Francesco Camusso.

I vincitori del Giro d'Italia dal 1946 al 1956

Edizione Corridore Nazione 1946 Gino Bartali Italia 1947 Fausto Coppi Italia 1948 Fiorenzo Magni Italia 1949 Fausto Coppi Italia 1950 Hugo Koblet Svizzera 1951 Fiorenzo Magni Italia 1952 Fausto Coppi Italia 1953 Fausto Coppi Italia 1954 Carlo Clerici Svizzera 1955 Fiorenzo Magni Italia 1956 Charly Gaul Lussemburgo

Altra interruzione per la Guerra, poi nel '46 si riprese con la sfide tra Bartali e Coppi. Coppi fu anche il primo nella storia del ciclismo a fare doppietta Giro d'Italia + Tour nella stessa stagione (nel '49 e nel '52). Nel 1950, invece, ci fu la prima vittoria di uno straniero, con il successo dello svizzero Hugo Koblet.

I vincitori del Giro d'Italia dal 1957 al 1970

Edizione Corridore Nazione 1957 Gastone Nencini Italia 1958 Ercole Baldini Italia 1959 Charly Gaul Lussemburgo 1960 Jacques Anquetil Francia 1961 Arnaldo Pambianco Italia 1962 Franco Balmamion Italia 1963 Franco Balmamion Italia 1964 Jacques Anquetil Francia 1965 Vittorio Adorni Italia 1966 Gianni Motta Italia 1967 Felice Gimondi Italia 1968 Eddy Merckx Belgio 1969 Felice Gimondi Italia 1970 Eddy Merckx Belgio

Grandi nomi stranieri, da Gaul ad Anquetil, fino al primo successo di Eddy Merckx nel 1968. Si contano le importanti vittorie di Nencini, Adorni, Motta e Felice Gimondi.

I vincitori del Giro d'Italia dal 1971 al 1980

Edizione Corridore Nazione 1971 Gösta Pettersson Svezia 1972 Eddy Merckx Belgio 1973 Eddy Merckx Belgio 1974 Eddy Merckx Belgio 1975 Fausto Bertoglio Italia 1976 Felice Gimondi Italia 1977 Michel Pollentier Belgio 1978 Johan De Muynck Belgio 1979 Giuseppe Saronni Italia 1980 Bernard Hinault Francia

Tripletta di Eddy Merckx dal 1972 al 1974, per un totale di 5 Giri vinti in carriera. Il belga, come Anquetil prima di lui, diedero seguito alla possibilità di vincere Giro e Tour nella stessa stagione come fece Fausto Coppi qualche anno prima.

I vincitori del Giro d'Italia dal 1981 al 1990

Edizione Corridore Nazione 1981 Giovanni Battaglin Italia 1982 Bernard Hinault Francia 1983 Giuseppe Saronni Italia 1984 Francesco Moser Italia 1985 Bernard Hinault Francia 1986 Roberto Visentini Italia 1987 Stephen Roche Irlanda 1988 Andrew Hampsten Stati Uniti 1989 Laurent Fignon Francia 1990 Gianni Bugno Italia

Arriviamo in anni più recenti e nella lista dei "vincitori" si iscrisse anche il francese Bernard Hinault, anche lui capace della Doppietta Giro + Tour nel 1982 e nel 1985. Furono gli anni anche di Saronni e Moser, fino al successo di Stephen Roche, anche lui capace di conquistare la doppietta. Cosa che non riuscì invece a Laurent Fignon che vinse il Giro, ma poi perse il Tour a crono da Greg LeMond

I vincitori del Giro d'Italia dal 1991 al 2000

Edizione Corridore Nazione 1991 Franco Chioccioli Italia 1992 Miguel Indurain Spagna 1993 Miguel Indurain Spagna 1994 Evgeni Berzin Russia 1995 Tony Rominger Svizzera 1996 Pavel Tonkov Russia 1997 Ivan Gotti Italia 1998 Marco Pantani Italia 1999 Ivan Gotti Italia 2000 Stefano Garzelli Italia

Arrivò il turno anche di Miguel Indurain, anche lui capace di fare Giro+Tour nello stesso anno e per due anni consecutivi. Poi arrivarono i russi con i successi di Berzin e Tonkov, ma quest'ultimo non riuscì a battagliare con Pantani che nel '98 fu semplicemente il migliore al mondo. Poi Gotti e Garzelli fino al 2000.

I vincitori del Giro d'Italia dal 2001 al 2010

Edizione Corridore Nazione 2001 Gilberto Simoni Italia 2002 Paolo Savoldelli Italia 2003 Gilberto Simoni Italia 2004 Damiano Cunego Italia 2005 Paolo Savoldelli Italia 2006 Ivan Basso Italia 2007 Danilo Di Luca Italia 2008 Alberto Contador Spagna 2009 Denis Menchov Russia 2010 Ivan Basso Italia

Doppietta di Simoni che vinse nel 2001 e nel 2003, Savoldelli nel mezzo e il clamoroso successo di Damiano Cunego nel 2004. Nel 2008 arrivò Contador, l'anno dopo toccò a Menchov. Ci fu anche Ivan Basso che tra un Tour e un altro, vinse ben due Giri d'Italia.

I vincitori del Giro d'Italia dal 2011 al 2020

Edizione Corridore Nazione 2011 Michele Scarponi* Italia 2012 Ryder Hesjedal Canada 2013 Vincenzo Nibali Italia 2014 Nairo Quintana Colombia 2015 Alberto Contador Spagna 2016 Vincenzo Nibali Italia 2017 Tom Dumoulin Paesi Bassi 2018 Chris Froome Gran Bretagna 2019 Richard Carapaz Ecuador 2020 Tao Geoghegan Hart Gran Bretagna 2021 Egan Bernal Colombia

Negli anni '10 tanti successi stranieri. Nel 2011 il Giro fu assegnato a Michele Scarponi, anche se lo vinse sulla strada Alberto Contador. Poi fu la volta di Hesjedal (clamorosa rimonta su Joaquin Rodriguez), Quintana, ancora Contador, Dumoulin, Froome e Carapaz nella sorprendente edizione del 2019. Ci sono però anche due successi di Vincenzo Nibali che con Contador e Froome sono gli unici corridori del nuovo secolo ad essere riusciti a vincere almeno un'edizione di tutti e tre i Grandi Giri.

