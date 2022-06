Jai Hindley non ha ancora lasciato il nostro Paese. Il corridore australiano è stato infatti notato nelle vicinanze del Lago di Como, dove ha donato un importante cimelio ad uno dei nostri musei sportivi più importanti. Dopo il successo nell'ultima Corsa Rosa su Richard Carapaz, annichilito nella penultima frazione con arrivo a Fedaia e poi regolato nella crono conclusiva, il capitano della BoraIl corridore australiano è stato infatti notato nelle vicinanze del Lago di Como, dove ha donato un importante cimelio ad uno dei nostri musei sportivi più importanti.

Carapaz e Hindley si fanno i complimenti dopo la cronometro di Verona - Giro d'Italia 2022 Credit Foto Getty Images

Jai Hindley ha infatti fatto una splendida sorpresa al Museo del Ciclismo di Magreglio, in provincia di Como. Il fresco vincitore del Giro d'Italia si è presentato in bici al tempio delle due ruote, accanto allo storico Santuario della Madonna del Ghisallo (protettrice dei ciclisti e luogo iconico per gli amanti di questo sport). L'australiano ha regalato la propria maglia rosa, indossata domenica pomeriggio sul gradino più alto del podio a Verona.

La foto ufficiale di Jai Hindley al Museo del Ciclismo:

La casacca arricchirà la spettacolare collezione di maglie rosa presente nel museo situato a Magreglio, a cui i più grandi campioni di tutti i tempi hanno sempre donato pezzi iconici. Jai Hindley ha firmato e dedicato il simbolo del primato, che potrà così essere ammirato dai tanti visitatori che ogni giorno si presentano al Museo del Ciclismo per osservare da vicino autentici cimeli che hanno fatto la storia del pedale.

