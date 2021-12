Il Giro d’Italia 2022 non vedrà al via Sonny Colbrelli e Damiano Caruso. La Corsa Rosa perde due pezzi pregiati e il parterre prevede sempre meno stelle ai nastri di partenza. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il bresciano si sta attualmente allenando alle Canarie (dopo aver trascorso il Natale in famiglia) e ha già stilato il programma per la prima parte di stagione: Milano-Sanremo, Gand-Wevelgem, Giro delle Fiandre, Amstel Gold Race e soprattutto Parigi-Roubaix, dove si presenterà dopo il memorabile trionfo di questo autunno.

L’alfiere della Bahrain Victorious farà il suo esordio stagionale alla Omlopp Nieuwsblad (26 febbraio), poi le Classiche di Primavera e appunto la rinuncia forzata al Giro d’Italia, perché la sua squadra lo destinerà un mese dopo al Tour de France. Non avà dunque la possibilità di sfoggiare la sua maglia di Campione d’Europa e di raccogliere l’affetto del pubblico sulle strade del Bel Paese, da cui manca da ormai sei anni. La rosea ha comunicato anche l’assenza di Damiano Caruso. Il capitano della Bahrain sarà lo spagnolo Mikel Landa.

Il siciliano ha dovuto a malincuore dire addio al Giro d’Italia, dopo il secondo posto conquistato quest’anno alle spalle del colombiano Egan Bernal. La Bahrain Victorious lo schiererà al Tour de France per coprire un ruolo di gregariato, proprio come Colbrelli. Una scelta decisamente discutibile, visto quanto fatto vedere quest’anno a livello tecnico e tattico. Il 34enne si sta allenando nella sua Ragusa ed esordirà alla Ruta del Sol il prossimo 16 febbraio per poi puntare su Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Giro dei Paesi Baschi, Giro di Romandia, Giro di Svizzera e appunto Grande Boucle.

