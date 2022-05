Ciclismo

Covi sul tetto del Giro: primo in solitaria sul Pordoi, Cima Coppi 2022

GIRO D'ITALIA - Alessandro Covi attacca ben presto sulla salita del Pordoi e scollina per primo, in solitaria, sulla Cima Coppi della corsa rosa 2022. Un traguardo prestigioso per il corridore della UAE Emirates.

00:01:36, un' ora fa