Ciclismo

Dainese: "Speciale vincere vicino a casa, ancora non ci credo"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Alberto Dainese al termine dell'undicesima tappa, vinta dal corridore della DSM con uno sprint poderoso, in rimonta. Si tratta del primo successo per l'Italia in questa corsa rosa.

00:01:35, 25 minuti fa