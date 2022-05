Ciclismo

Dopo la bagarre serve un pit stop: Lopez fa fermare il gruppo

GIRO D'ITALIA - La prima fase della settima tappa viene corsa a ritmi altissimi e non c'è un attimo di sosta. Una volta andata la fuga molti corridori necessitano di una breve pausa per questioni fisiologiche e la maglia rosa Juan Pedro Lopez si prende la responsabilità di far fermare il gruppo.

