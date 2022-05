Ciclismo

Eenkhoorn e Mollema burloni: lo scatto per finta tra le risate

GIRO D'ITALIA - Inizio di tappa tranquillo in questa sesta frazione. La fuga non si concretizza nei primi chilometri e allora sono Pascal Eenkhoorn e Bauke Mollema a provarci, chiaramente per finta. Se la ridono loro, come il resto del gruppo.

00:01:01, un' ora fa