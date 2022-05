Ciclismo

Felline: "Speciale correre in casa, speriamo in una grande giornata per noi. O con la fuga o con Nibali"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Fabio Felline prima del via della quattordicesima tappa. Il corridore della Astana gioca "in casa" e sa che questa frazione può essere molto importante anche per gli uomini di classifica.

00:01:35, un' ora fa