Ciclismo

Fortunato: "Ora ho libertà, andrò all'attacco per vincere una tappa"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Lorenzo Fortunato prima del via della quindicesima tappa. Il corridore della Eolo-Kometa è uscito di classifica e da adesso in avanti potrà giocarsi le sue carte in salita per provare a vincere una tappa.

00:01:29, 39 minuti fa