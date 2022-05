Ciclismo

Gaviria batte Demare e Nizzolo al traguardo volante

GIRO D'ITALIA - Mentre in testa alla corsa è Filippo Tagliani a transitare per primo al traguardo volante, dietro è lotta tra i grandi velocisti per prendere punti preziosi per la maglia ciclamino. Il più veloce è Fernando Gaviria, che sprinta davanti ad Arnaud Demare e Giacomo Nizzolo.

00:01:54, un' ora fa