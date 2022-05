Ciclismo

Girmay, che botta! Tappo nell'occhio sul palco, portato in ospedale

GIRO D'ITALIA - Doloroso fuoriprogramma per Biniam Girmay, che dopo lo storico successo a Jesi è vittima di un "infortunio" sul palco delle premiazioni. Il corridore della Intermarché viene colpito all'occhio dal tappo nel tentativo di aprire la bottiglia di champagne e in seguito viene portato all'ospedale per accertamenti.

00:00:39, 27 minuti fa