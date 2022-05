Ciclismo

Girmay: "Pozzovivo è la squadra fantastici, vittoria incredibile"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Biniam Girmay dopo lo storico successo nella decima tappa della corsa rosa, a Jesi. Il corridore della Intermarchè - Wanty Gobert non dimentica di ringraziare la squadra e in particolare Domenico Pozzovivo, autore di un grande lavoro per il compagno nella volata finale.

00:01:07, un' ora fa