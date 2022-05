Ciclismo

Giro 360: Cav infinito, VDP porta la rosa in Italia

Prima tappa per velocisti e uno dei velocisti migliori del mondo non delude: Mark Cavendish si prende la terza tappa del Giro, 9 anni dopo l'ultima volta alla corsa rosa. Con van der Poel ancora leader, il Giro si ferma 24 ore prima dell'arrivo in Italia, col gruppo pronto all'Etna. Commentiamo a Giro 360 con Giulia Cicchinè, Riccardo Magrini e Luca Gregorio

00:30:27, 19 minuti fa