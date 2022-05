Ciclismo

Giro 360: vince Bouwman, Formolo che peccato. Chiude terzo

Una grande tappa da Diamante a Potenza, tutti vogliono andare in fuga ed è un italiano, Davide Formolo, ad avere lo spunto giusto. La fuga va, così come va Bouwman che si prende il successo e la maglia azzurra sfruttando il lavoro di una super Jumbo con un Dumoulin gregario di lusso. Peccato per Formolo, 3° al traguardo.

00:26:48, 21 minuti fa