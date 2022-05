Rai Sport, infatti, arriva Vincenzo Nibali, il corridore di Messina, il padrone di casa. Vorrà spiegare come fare a ribaltare il Giro dopo il tempo perso sull'Etna? Purtroppo no, conferma invece quanto detto È arrivato il momento di dire basta”. Nibali confessa che questo sarà suoi 17 anni da pro con le due ruote. Neanche il tempo di metabolizzare la bella volata vinta da Démare a Messina , ecco che arriva una notizia che ci spiazza per un attimo, ma che non ci sorprende in realtà. Ai microfoni di, infatti, arriva, il corridore di Messina, il padrone di casa. Vorrà spiegare come fare a ribaltare il Giro dopo il tempo perso sull'Etna? Purtroppo no, conferma invece quanto detto dal padre in mattinata . “”. Nibali confessa che questo sarà il suo ultimo Giro d'Italia , il suo “ultimo ballo”. A fine stagione 2022, si concluderà il suo contratto con l'Astana e si concluderà anche la sua carriera colma di successi. Ecco qualche numero deicon le due ruote.

Nibali, uno dei 7 ad aver vinto tutti i Grandi Giri

Nibali ha davvero il suo posto nella storia del ciclismo e non è una frase fatta. No, non parliamo solo del ciclismo italiano, ma del ciclismo in generale. Vincenzo Nibali, infatti, è uno dei 7 corridori ad aver vinto tutti i Grandi Giri in carriera, completando così la Tripla Corona. Dopo il primo podio al Giro nel 2010, in quella stessa stagione, conquista la Vuelta a España avendo la meglio di Ezequiel Mosquera. È solo l'inizio. Vincerà poi il Giro nel 2013, il Tour de France nel 2014 e ancora il Giro nel 2016. Solo in 7, nell'intera storia del ciclismo, hanno vinto almeno una volta tutti i Grandi Giri. Nibali è in buona compagnia: è con Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador e Chris Froome.

I Grandi Giri vinti da Nibali

GG vinto Edizione Vuelta di Spagna 2010 Giro d'Italia 2013 Tour de France 2014 Giro d'Italia 2016

Quando Nibali conquistò la maglia gialla al Tour 2014: la vittoria a La Planche des Belles Filles

11 podi nei Grandi Giri e il record con Contador e Hinault

Non solo, Nibali ha vinto 4 Grandi Giri in carriera, ma ha collezionato anche 11 podi in carriera nei Grandi Giri. In questa speciale classifica è 5° alle spalle solo di Anquetil e Gimondi (13) e Merckx e Hinault (12). Nibali è davanti a corridori come Froome (10), Indurain e Contador (9) giusto per fare un esempio. Inoltre, Nibali ha come record quello di essere il solo, insieme ad Hinault e Contador, ad aver fatto “doppietta” di podi in tutti e tre i Grandi Giri.

La classifica dei podi nei Grandi Giri

Corridori Podi nei GG Anquetil 13 Gimondi 13 Merckx 12 Hinault 12 Nibali 11 Froome 10 Indurain 9 Contador 9

Carapaz, Nibali e Roglic si prendono gli applausi dell'Arena di Verona: ecco il podio del Giro

15 tappe vinte nei Grandi Giri e non è finita...

Nibali era uno che vinceva tanto anche a livello di tappe nei Grandi Giri. 6 vittorie di tappa al Giro d'Italia, ben 7 al Tour de France e 2 alla Vuelta. Fanno 15 successi di tappa nei GG che lo portano ad essere al 53° posto di questa speciale classifica delle singole vittorie di tappa. Non male, considerando che in cima a queste classifiche ci sono sempre Merckx e i velocisti. E il Giro ancora non è finito...

Tutte le tappe vinte da Vincenzo Nibali nei GG

Tappe Data Giro - Asolo 22-05-2010 Vuelta - Bola del Mundo* 18-09-2010 Giro - crono Nevegal** 24-05-2011 Giro - Bardonecchia*** 18-05-2013 Giro - cronoscalata Polsa 23-05-2013 Giro - Tre Cime de Lavaredo 25-05-2013 Tour - Sheffield 6-07-2014 Tour - La Planche des Belles Filles 14-07-2014 Tour - Chamrousse 18-07-2014 Tour - Hautacam 24-07-2014 Tour - La Toussuire 24-07-2015 Giro - Risoul 27-05-2016 Giro - Bormio 23-05-2017 Vuelta - Andorra 21-08-2017 Tour - Val Thorens 27-07-2019

*assegnata a Nibali per squalifica di Mosquera;

**assegnata a Nibali per squalifica di Contador;

***assegnata a Nibali per squalifica di Santambrogio

Nibali da solo a Val Thorens: la sua ultima impresa al Tour

3 Classiche Monumento vinte

Ma per definire ulteriormente la carriera di Nibali, ci sono anche le vittorie delle Classiche Monumento. Confronto a Contador e Froome, due della sua stessa epoca per intenderci, ha collezionato ben tre vittorie nelle Classiche Monumento. Tutte di casa. Ha vinto il Giro di Lombardia nel 2015 e ancora nel 2017, quest'ultima con la bellissima immagine di una bandierina italiana che gli si attacca proprio sul body, dove è piazzato il tricolore visto che, in quella stagione, era anche il campione italiano in carica. In più, c'è anche la Milano-Sanremo vinta in maniera clamorosa nel 2018 anticipando tutti con quello attacco sul Poggio.

Le Monumento di Nibali

Monumento vinta Edizione Giro di Lombardia 2015 Giro di Lombardia 2017 Milano-Sanremo 2018

Nibali, sei nella leggenda! L'Italia torna a vincere la Milano-Sanremo dopo 12 anni

54 vittorie complessive

Parliamo di un corridore che ha vinto 54 corse in carriera dal 2005 ad oggi. Oltre ai successi nelle Classiche Monumento e nei Grandi Giri già menzionati, contiamo anche due generali alla Tirreno-Adriatico, due campionati nazionali italiani, la Tre Valli Varesine, la Coppa Bernocchi, il Giro di Toscana, il Giro dell'Appenino e altre svariate corse. Da ricordare anche due podi ai Mondiali: bronzo a Zolder 2002 nella cronometro juniores e bronzo a Verona 2004 nella cronometro Under 23.

