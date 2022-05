Cala il sipario sul Giro d'Italia con una cronometro individuale di 17,4 km intorno a Verona . Non c'èche conquistò la prova contro il tempo di Budapest , ma ci sono gli specialisti che vogliono assicurarsi questa vittoria. Intanto, c'è la sfida traper la maglia rosa. Dopo l'attacco sul Fedaia , il corridore australiano è riuscito a prendere un margine di sicurezza sul suo rivale. E, ora, deve difendereche gli era sfuggita - proprio per colpa della cronometro - nel 2020 in favore di Geoghegan Hart. In top 10 sarà difficile vedere altri cambiamenti. Hugh Carthy può superare López? Hirt sorpassa Bilbao o il basco cercherà di sorpassare

Il 15° della generale, Lorenzo Fortunato, partirà alle 16.14 e ogni corridore successivo partirà un minuto più tardi. Questo fino alla top 10, da allora ci saranno tre minuti a dividere la partenza tra corridori. Chiude la maglia rosa, Jai Hindley, alle 16:48.

