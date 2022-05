Alessandro Covi ha potuto Corsa Rosa. E che tappa, era quella regina del Giro 2022. Andato nella fuga con Formolo, ha lasciato i compagni di giornata ai -53 dal traguardo, con un'azione incredibile sul Pordoi. Novak ha provato la rimonta, ma ha tenuto botta anche sul Fedaia. Una vittoria che fa domandare a qualcuno: ma Covi è da classifica generale? Arriva secca la risposta del corridore dell'UAE Emirates. Finalmente Covi. Dopo aver sfiorato la vittoria al Giro lo scorso anno, fece 2° nella tappa dello sterrato di Montalcino e 3° nella tappa dello Zoncolan,ha potuto alzare le braccia al cielo alla. E che tappa, era quella regina del Giro 2022. Andato nella fuga con Formolo, ha lasciato i compagni di giornata ai -53 dal traguardo, con un'azione incredibile sul Pordoi.ha provato la rimonta, ma ha tenuto botta anche sul Fedaia. Una vittoria che fa domandare a qualcuno:Arriva secca la risposta del corridore dell'UAE Emirates.

È il mio giorno più bello

L’anno prossimo cercherò di vincere ancora la tappa più bella. Amo dare spettacolo. Ho corso come volevo, l’avevo detto all’ammiraglia, farò quello che mi sento. Sportivamente parlando è il mio giorno più bello. [Alessandro Covi alla Gazzetta dello Sport]

Covi: "Ho provato ad anticipare e ce l'ho fatta, vittoria fantastica"

Sulla sfida con Novak

L’ammiraglia mi diceva di andare a tutta, ma io ero già a tutta… Al limite dei crampi. Ma sapevo come gestirmi e vi dico che anche se Novak mi avesse ripreso non l’avrei lasciato vincere. In fuga non aveva tirato un metro per ragioni di tattica e non poteva vincere

Covi prende e se ne va: l'attacco decisivo sul Pordoi ai -53

Il ritiro di João Almeida

È stato un colpo impressionante, perché eravamo venuti per vincere il Giro con lui, non lo nascondiamo. Mi è dispiaciuto molto, abbiamo un ottimo rapporto. Siamo giovani, abbiamo altri Grandi Giri davanti. Se facessi classifica generale? Non sono uno scalatore. Me ne sono accorto una volta in più in questo Giro quando dovevo aiutare Almeida, perché mi staccavo già da 30-40 corridori. Io vado forte sugli strappi secchi. Forse sono un uomo da Classiche, anche se non le ho ancora fatte. Sono contento di essere in una squadra come la UAE Emirates, perché credono molto in me

Covi sul tetto del Giro: primo in solitaria sul Pordoi, Cima Coppi 2022

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

