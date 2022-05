Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Altro giorno in maglia rosa per Juan Pedro Lopez: anche lui ha la bottiglia già aperta sul podio

GIRO D'ITALIA - Come per Alberto Dainese, anche Juan Pedro Lopez è salito sul podio con una bottiglia di spumante già aperto. Questo onde evitare le stesse problematiche di Girmay che è stato costretto al ritiro per un gonfiore all'occhio dovuto allo schizzare del tappo proprio nell'occhio sinistro.

00:00:44, 2 ore fa