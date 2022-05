Altro grande protagonista che va via. Anche se era fuori classifica già dalla tappa dell'Etna, ci aspettavamo qualche fiammata da parte di Tom Dumoulin che avrebbe voluto vincerla una frazione in questo Giro. Nel giorno del circuito di Superga, però, il neerlandese alza bandiera bianca. Prima ora di corsa a 45 km/h con una salita e tanti strappi: Dumoulin è stato uno dei primi a staccarsi e poi ha deciso di ritirarsi.

Un vero peccato perché, in questo Giro, Dumoulin aveva regalato comunque qualche perla. Dal 3° nella crono di Budapest, al grandissimo lavoro per Bouwman nella tappa di Potenza, con - appunto - il successo del suo compagno di squadra su Formolo e Mollema. Questi due picchi non sono bastati, però, per far sì che Dumoulin arrivasse in fondo e alla fine ha abdicato.

Insomma, non è più lo stesso Dumoulin del 2017, quando vinse la classifica generale del Giro d'Italia davanti a Nairo Quintana e Vincenzo Nibali. Anzi, Dumoulin non finisce un Grande Giro dal 2020 (quando fece 7° al Tour come gregario di Roglic) e, addirittura, non fa più un Grande Giro con ambizioni vere da classifica dal 2018. Quando fece 2° al Giro e 2° al Tour nello stesso anno.

