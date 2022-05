van der Poel che si è portato dietro due compagni di squadra: Riesebeek e Stefano Oldani. Alla fine della fiera possiamo dire occasione sprecata per VDP o gran lavoro di squadra per Oldani? Siamo più orientati verso la seconda opzione, con il corridore milanese che ha ottenuto il suo primo successo da professionista. Certo, il neerlandese voleva stare lì davanti, ma ha anche tirato il gruppo dei battistrada per tutta la giornata. Oldani che batte allo sprint un altro italiano, Lorenzo Rota, a tenere alta la bandiera tricolore dopo un avvio di Giro non facilissimo. Ma, dopo il successo di Buitrago, Mollema ma, soprattutto, Lucas Hamilton e Wilco Kelderman. Entrambi hanno recuperato 8 minuti sul gruppo maglia rosa. Non che adesso vinceranno il Giro, ma hanno ritrovato morale e sono Fuga doveva essere e fuga è stata, nel giorno dell'addio di Caleb Ewan . All'attacco ancheche si è portato dietro due compagni di squadra:. Alla fine della fiera possiamoSiamo più orientati verso la seconda opzione, con il corridore milanese che ha ottenuto il suo primo successo da professionista. Certo, il neerlandese voleva stare lì davanti, ma ha anche tirato il gruppo dei battistrada per tutta la giornata. Oldani che batte allo sprint un altro italiano,, a tenere alta la bandiera tricolore dopo un avvio di Giro non facilissimo. Ma, dopo il successo di Alberto Dainese a Reggio Emilia , ci siamo finalmente sbloccati e speriamo di non fermarci più. Tra i 25 che hanno animato la fuga in questa Parma-Genova, anche corridori di un certo tipo.ma, soprattutto,. Entrambi hanno recuperato. Non che adesso vinceranno il Giro, ma hanno ritrovato morale e sono nei pressi della top 10 , potendosi giocare così un piazzamento nella generale che fa sempre bene. Occhio ad altre azioni di questo genere nelle prossime tappe, mai banali.

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Stefano Oldani 4h26'47'' 2. Lorenzo Rota st 3. Gijs Leemreize +2'' 4. Bauke Mollema +57'' 5. Santiago Buitrago +57'' 6. Wilco Kelderman +57'' 7. Lucas Hamilton +57'' 8. Andrea Vendrame +1'44'' 9. Rein Taaramäe +1'49'' 10. Pascal Eenkhoorn +2'55'' 27. Juan Pedro López +9'08''

Calendario e Risultati

25 corridori in fuga, 11 italiani, ma c'è van der Poel

È la tappa più lunga del Giro, con 2600 metri di dislivello. Occasione ideale per le fuga, ma per un'ora il gruppo non lascia andare nessuno. E dire che ci avevano provato anche corridori del calibro di van der Poel, Covi e De Marchi. Si arriva in condizioni di gruppo compatto al traguardo volante di Borgo Val di Taro, con Démare che batte tutti allo sprint. Poi l'Alpecin Fenix lancia un nuovo attacco e partono ben 22 corridori. Tra questi van der Poel oltre a Mollema, Taaramäe e Kelderman. Altri tre raggiungono la testa della corsa: fanno 25 in fuga, di cui 11 italiani. Ci sono Vendrame, Oldani, Conti, Covili, Gabburo, Consonni, Zardini, Albanese, Rota, Ballerini e Sobrero.

Demare vince il traguardo volante, Gaviria non sprinta

Rota accelera e si prende il GPM di La Colletta

Vanno via Rota e Oldani, van der Poel non tiene il passo

Sul GPM di La Colletta, la fuga ha ormai 5' di vantaggio. Sono troppi però 24 corridori e si sganciano al termine del GPM Rota, Oldani e Leemreize. Parte anche van der Poel, ma il neerlandese desiste. Sul GPM successivo, quello di Valico di Trensasco, Buitrago fa l'andatura per andare a prendere i tre davanti. Con lui anche Kelderman, Lucas Hamilton e Mollema, mentre van der Poel finisce ko. I tre davanti scollinano con 40'' di vantaggio sui quattro dietro e comincia una sfida tre contro quattro per portare a casa la tappa.

Oldani batte Rota, Kelderman e Hamilton esultano comunque

Oldani, Rota e Leemreize viaggiano di comune accordo per non far rientrare Kelderman, Lucas Hamilton, Buitrago e Mollema. Mantengono sempre 40'' di margine e ci sono delle scaramucce solo entrati nell'ultimo km. Leemreize prova la stoccata ai -1,1 km, ma Oldani è attento. Il corridore dell'Alpecin Fenix è anche il più veloce dei tre e regolare tutti allo sprint, conquistando così la sua prima vittoria in carriera. A 57'' il quartetto regolato da Mollema, ma Kelderman e Lucas Hamilton sono comunque soddisfatti per aver recuperato 8'11'' sul gruppo maglia rosa.

La nuova classifica

Corridore Tempo 1. Juan Pedro López 51h19'07'' 2. Richard Carapaz +12'' 3. João Almeida +12'' 4. Romain Bardet +14'' 5. Jai Hindley +20'' 6. Guillaume Martin +28'' 7. Mikel Landa +29'' 8. Domenico Pozzovivo +54'' 9. Emanuel Buchmann +1'09'' 10. Pello Bilbao +1'22'' 11. Alejandro Valverde +1'23'' 12. Thymen Arensman +1'27'' 13. Wilco Kelderman +2'51'' 14. Vincenzo Nibali +3'04'' 15. Jan Hirt +3'09'' 16. Lucas Hamilton +3'45''

