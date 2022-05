Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Arensman: "Giro positivo. Devo ancora imparare tanto dai big. Qui ho fatto esperienza"

GIRO D'ITALIA - Con l'uscita di scena di Romain Bardet, è toccato ad Arensman fare classifica generale. Il corridore neerlandese non è riuscito a stare con i migliori e poi si è messo a cercare le vittoria di tappa con qualche fuga (parecchie in realtà). Non è riuscito a conquistare un successo, ma l'atleta della DSM è felice per quanto fatto. Si è fatta la giusta esperienza in vista del futuro.

00:02:36, un' ora fa