Diego Rosa è l'eroe del giorno perché si fa 141,5 km di fuga solitaria in un pomeriggio pieno di sbadigli: in gruppo sono andati a 36 km/h per 4 ore. Ci si prende del tempo per salutare Nibali, dopo l'annuncio Démare che concede il bis Cavendish che non è riuscito ad esprimere la stessa potenza vista Gaviria che si lamenta per essere finito nella morsa dei DSM prima ancora che la volata partisse. Altra giornata dedicata ai velocisti, anche se per tre quarti di corsa vince la noia.è l'eroe del giorno perché si fa 141,5 km di fuga solitaria in un pomeriggio pieno di sbadigli: in gruppo sono andati a 36 km/h per 4 ore. Ci si prende del tempo per salutare, dopo l'annuncio del suo ritiro dal mondo del ciclismo . Nel finale però la velocità schizza e si torna a fare i seri per non sprecare le poche chance che, in realtà, hanno le ruote veloci in questo Giro d'Italia. A vincere è ancorache concede il bis dopo la vittoria di Messina . Questa volta è lui a fare la rimonta, prendendo la ruota di Caleb Ewan - finalmente competitivo - e saltandolo proprio sulla linea del traguardo. Sono 7 al Giro in carriera per il francese che aveva dominato nel 2020, ma poi era scomparso nella passata stagione. Niente bis invece perche non è riuscito ad esprimere la stessa potenza vista a Balatonfüred . Niente da fare anche perche si lamenta per essere finito nella morsa dei DSM prima ancora che la volata partisse.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Arnaud Démare 5h02'33'' 2. Caleb Ewan st 3. Mark Cavendish st 4. Biniam Girmay st 5. Giacomo Nizzolo st 6. Phil Bauhaus st 7. Andrea Vendrame st 8. Simone Consonni st 9. Vincenzo Albanese st 10. Edward Theuns st

Calendario e Risultati

Diego Rosa se ne va sulla salita

La fuga non parte subito, anzi nessuno sembra davvero interessato a provarci visto l'esito quasi scontato di Scalea. Ai piedi della salita dell'Aeroporto Razza ecco l'attacco di Diego Rosa che guadagna subito 5' sul gruppo. Rosa fa suo il GPM e anche il traguardo volante di Vibo Valentia, mentre da dietro si sganciano Sepúlveda, Ravanelli e Tagliani della Drone Hopper-Androni Giocattoli. L'obiettivo è prendere i punti del TV, con Tagliani che è leader della speciale classifica. I tre vengono però ripresi nella discesa successiva, mentre Rosa continua la sua azione in solitaria mantenendo un vantaggio tra i 3' e i 4' sul gruppo.

La Drone Hopper Androni Giocattoli si muove sempre: scattano Tagliani, Sepulveda e Ravanelli

Tagliani e Kämna al traguardo volante

Al traguardo volante di Guardia Piemontese Marina, Diego Rosa ha solo 1'30'' di vantaggio sul gruppo. Dietro c'è la volata per i secondi di abbuono e per la classifica dei TV: ecco che si sgancia di nuovo Tagliani che batte Kämna per il 2° posto. Il tedesco che ci ha provato per avvicinarsi alla maglia rosa, con il corridore della Bora che è ora 2° a 38'' da Juan Pedro López. L'azione di Diego Rosa si interrompe a 28,5 km dal traguardo e, da quel momento, aumenta l'andatura in gruppo.

Volata al cardiopalma: rimontona di Démare

Tutti i trenini sono pronti per la volata. All'ultimo km il treno della Israel di Nizzolo e dell'Intermarché di Girmay entrano decisi, ma lo sprint vero deve ancora partire. C'è la sfida tra Cavendish e Caleb Ewan, ma c'è anche la rimontona di Démare che per millimetri riesce a superare l'australiano che oggi era davvero pimpante. Seconda vittoria consecutiva per il francese che torna invece quello del 2020. Girmay fa 4° davanti a Nizzolo, non fa neanche la volata Gaviria che resta intrappolato nella morsa tra Dainese e Bol.

Rivivi la 6a tappa del Giro d'Italia (Contenuto Premium)

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

