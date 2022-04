La prima tappa adatta agli scalatori, dunque a tutti quelli che vogliono costruire la loro classifica generale, è la quarta con partenza da Avola contrassegnata da ben quattro stelline su cinque per quanto riguarda il grado di difficoltà. . La strada si snoda per ampi tornanti prevalentemente su colate laviche. Una lievissima contropendenza ai 500 metri precede la svolta a U ai 250 metri dove la strada riprende a salire sulla retta di arrivo di 200 metri (salita al 3%) al termine della quale è posto il traguardo largo 7 metri (fondo asfaltato). , dunque a tutti quelli che vogliono costruire la loro classifica generale, è la quarta con partenza da Avola ed arrivo sull’Etna , precisamente al Rifugio Sapienza. Scopriamo nel dettaglio i segreti della frazione sicula, Ultimi 3 km tutti su strada larga e ben pavimentata . La strada si snoda per ampi tornanti prevalentemente su colate laviche. Una lievissima contropendenza ai 500 metri precede la svolta a U ai 250 metri dove la strada riprende a salire sulla retta di arrivo di 200 metri (salita al 3%) al termine della quale è posto il traguardo largo 7 metri (fondo asfaltato).

Dove e quando vedere la tappa Avola-Etna-Nicolosi in tv e live streaming

Ad

La Avola-Etna-Nicolosi sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 12:25 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Ciclismo Le pagelle delle Classiche: Mohoric-van der Poel show, Girmay da 10 UN GIORNO FA

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

Che tappa sarà?

Tappa nell’entroterra siciliano con arrivo in salita. Da Avola si tocca il centro del Barocco Siciliano a Noto per toccare le zone di Pantalica e Vizzini. L’avvicinamento al vulcano è un continuo saliscendi sebbene privo di vere salite. Le strade possono presentare difetti nel fondo stradale nei tratti più lontani dai centri abitati che mediamente presentano carreggiate ristrette e i consueti ostacoli urbani alla circolazione. La salita finale, che si conclude al rifugio Sapienza come in altre occasioni, affronta un percorso inedito. Inizio a Biancavilla fino a incontrare la Strada Milia (Giro 2018). Dopo l’Osservatorio Astrofisico si entra nella strada da Nicolosi per terminare al Rifugio Sapienza con il finale classico. Ultimi 3 km tutti su strada larga e ben pavimentata. La strada si snoda per ampi tornanti prevalentemente su colate laviche. Una lievissima contropendenza ai 500 m precede la svolta a U ai 250 m dove la strada riprende a salire sulla retta di arrivo di 200 m (salita al 3%) al termine della quale è posto il traguardo largo 7 m (fondo asfaltato).

Altimetria tappa 4 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 12.35;

-Orario d'arrivo: tra le 16.56 e le 17.27;

-Lunghezza: 170 km;

-Dislivello: 3500 metri;

Dall'Ungheria fino a Verona: ecco il percorso 2022

Giro d'Italia La startlist provvisoria: ci sono van der Poel, Nibali, Carapaz 21/04/2022 A 21:25