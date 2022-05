Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Bardet ko, Maestri in fuga, vince Démare: gli highlights

GIRO D'ITALIA - Andiamo a rivedere quanto successo nella frazione n° 13 che doveva prevedere una volata di gruppo Cuneo. Così sarà, ma il gruppo ha dovuto davvero far fatica per neutralizzare la fuga, ripresa solo a 700 metri dal traguardo. Che beffa per Mirco Maestri che faceva parte dei battistrada. Poi ha vinto il solito Démare.

00:02:29, 28 minuti fa