Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Biniam Girmay graffia anche al Giro dopo la Gand: Magrini e Gregorio si esaltano in cabina

GIRO D'ITALIA - Dopo la Gand vinta in Primavera, Biniam Girmay stupisce anche al Giro d'Italia. L'eritreo vince la tappa di Jesi e lo fa battendo uno dei personaggi di questa Corsa Rosa: quel Mathieu van der Poel che Girmay vorrà sfidare nelle Classiche il prossimo anno. Ecco la reazione dei telecronisti Luca Gregorio e Riccardo Magrini in cabina per il successo del corridore dell'Intermarché.

00:00:44, 6 minuti fa