Biniam Girmay. Dopo Grande Boucle per il corridore eritreo che ha lasciato da protagonista al Giro d'Italia con la Niente Tour de France per. Dopo le riflessioni di questi giorni in casa Intermarché-Wanty Gobert, si è deciso di rinviare il debutto allaper il corridore eritreo che ha lasciato da protagonista al Giro d'Italia con la vittoria di Jesi . Ma, appunto, è uscito infortunato a causa dell'incidente sul podio con la bottiglia di spumante . Dopo la ferita all'occhio, Girmay, in realtà, non ha ancora ripreso a pedalare per l'occhio che è ancora un po' gonfio. Ecco che la squadra ha deciso di lasciare a riposo il corridore fino ai campionati nazionali di Eritrea (26 giugno). Niente Tour per lui.

Le parole di Girmay

Mi sento meglio, ma non sono ancora in grado di guidare la bicicletta. Fortunatamente non avrò postumi e questo mi rende felice. Vorrei ringraziare i medici per i buoni consigli e il mio team per il supporto. Spero di poter correre presto e riprendere il mio programma di gare dopo un po’ di riposo a casa ad Asmara, come previsto prima dell’inizio della stagione. Ho seguito la squadra al Giro d’Italia e spero che i miei compagni di squadra ottengano ancora più successi

Quando tornerà in Europa, Girmay seguirà il programma che aveva già previsto prima dell'uscita di scena dal Giro. A luglio sarà al Tour de Wallonie, poi Giro di Polonia, e altre due gare ad agosto tra Tour du Limousin e il Bretagne Classic. Non farà altri Grandi Giri: l'obiettivo da cerchietto rosso per l'eritreo è il Mondiale del 25 settembre a Wollongong, in Australia.

