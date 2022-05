Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Bouwman: "Ho vinto 2 tappe al Giro, wow. Incidente? Spero non si sia fatto male nessuno"

GIRO D'ITALIA - Felicità e incredulità per Bouwman che confessa di essere entrato nella fuga solo e soltanto per mettere al sicuro la maglia azzurra di miglior scalatore prima della tappa regina. Poi ha vinto la tappa... Manovra scorretta poi in volata? Bouwman non si espone e dice solamente: "Spero non si sia fatto male nessuno".

00:01:11, 4 ore fa