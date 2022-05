Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Bouwman in lacrime dopo la vittoria di Potenza: il tenero abbraccio con Dumoulin, il suo gregario

GIRO D'ITALIA - Bellissimo abbraccio di Bouwman con tutti i componenti della sua squadra, con la Jumbo Visma che si sblocca dopo un avvio di Giro non facilissimo. Tenerissimo il momento in cui Bouwman, però, ringrazia e saluta Tom Dumoulin. Lui ha vinto il Giro nel 2017, ma oggi si è speso come fido gregario per il giovane collega. E i risultati si sono visti.

00:00:51, 2 ore fa