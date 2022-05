maglia rosa, e il corridore dell'Alpecin Fenix è subito atteso dall'esame a cronometro. Una crono non semplice ma che, paradossalmente, potrebbe agevolarlo. C'è una salita finale ed è una salita alla van der Poel, dove non dovrebbe perdere più di tanto nei confronti di corridori come Pello Bilbao e João Almeida che, invece, sono pronti a strappargliela ( Dopo la vittoria di van der Poel a Visegrad , è già un altro giorno al Giro d'Italia. Adesso il neerlandese deve provarla a tenere la, e il corridore dell'Alpecin Fenix è subito atteso dall'esame a cronometro. Una crono non semplice ma che, paradossalmente, potrebbe agevolarlo. C'è una salita finale ed è una salita alla, dove non dovrebbe perdere più di tanto nei confronti di corridori comeche, invece, sono pronti a strappargliela ( la classifica ). Ci sarà comunque l'occasione per definire meglio la generale con questa salita finale.

Premium Ciclismo Giro d'Italia | 2a tappa 13:50-17:35

Ad

Giro d'Italia Van der Poel show: è maglia rosa, Girmay ko, Ewan a terra 20 ORE FA

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

Il percorso

Cronometro breve, di 9,2 km, condita però da un GPM finale di 1,3 km. Si parte da Pest per raggiungere Buda, con qualche scali e scendi, ma nulla di trascendentale per i corridori che costeggeranno il Danubio. Dopo quasi 8 km si arriva a Ponty Utca dove è piazzato l'intertempo e da dove partirà la salita finale. 1,3 km al 4,9% di pendenza media. La parte iniziale sarà quella più dura con i primi 200 metri al 10%, e picco al 14% sul pavé. Superato questo tratto spiana un po' e le pendenze cominciano a non superare il 4% su asfalto.

Le salite

Budapest (4a categoria): 1,3 km al 4,9%, con picco al 14%;

I favoriti

La salita finale di Budapest, inevitabilmente, sarà decisiva ai fini della cronometro. 1,3 km che sfiorano il 5%, ma nella parte iniziale si va anche al 14% sul pavé. Ecco perché Edoardo Affini e Matteo Sobrero, i nostri due specialisti delle prove contro il tempo, potrebbero avere qualche problema nei confronti di Dumoulin e, soprattutto, di João Almeida che è il grande favorito per il successo finale.

C'è pur sempre Mathieu van der Poel che nella crono del Tour, l'anno scorso, fece addirittura meglio di van Aert e tenne la maglia gialla dal tentativo di rimonta di Pogacar. Che possa vincere addirittura la crono di Budapest? Mai dire mai, con un corridore come VDP ma, a prescindere, dovrebbe riuscire a tenere la maglia. Deve gestire 14'' su Almeida, ma deve stare attento ad un altro specialista come Pello Bilbao che invece è lì dietro, con soli 6'' di ritardo.

João Almeida *****

Dumoulin, Affini, Sobrero, van der Poel ****

Foss, Arensman, Tratnik, Pello Bilbao, Cort Nielsen ***

Dowsett, Brändle, van Emden, Kelderman, Porte, Valter **

Castroviejo, Tulett, Skjelmose Jensen, Barta, Ludvigsson, Craddock, De Marchi *

Crono fantastica di van der Poel: tiene la gialla per 8''

Info utili

-Orario di partenza primo corridore: 14.00;

-Orario di partenza ultimo corridore: 16.58;

-Orario d'arrivo: 17.09 circa;

-Intertempo: dopo 7,9 km;

-Lunghezza: 9,2 km;

-Dislivello: 150 metri;

Giro Classic: l'arrivo a Milano di Dumoulin, il Giro 2017 è suo grazie alla crono finale

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19