inizierà uno strappo di 1300 metri in pavé che avrà nella prima parte pendenze anche al 14%. La seconda parte dello strappo avrà pendenze decisamente meno impegnative, fino al traguardo in cui arriva quasi a spianare. Il tracciato del Giro d’Italia 2022 presenta due tappe a cronometro , per un totale di soli 26.6 km contro il tempo nelle tre settimane, il dato più basso dal 1962. La prima si svolgerà appunto il secondo giorno e sarà la città di Budapest ad ospitare i 9.2 km su cui si affronteranno i corridori. Si parte da Piazza degli Eroi per un percorso che sarà interamente pianeggiante per i primi 7.9 km. Superato il fiume Danubio,La seconda parte dello strappo avrà pendenze decisamente meno impegnative, fino al traguardo in cui arriva quasi a spianare.

Dove e quando vedere la tappa Budapest-Budapest in tv e live streaming

La Budapest-Budapest sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 14.00 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Che tappa sarà?

Tappa a cronometro cittadina breve su strade ampie e ben pavimentate che congiunge Pest con Buda. Partenza dalla Piazza degli Eroi per puntare verso il Danubio che separa la due anime della città. Una serie di svolte costella il percorso prima a raggiungere il lungo-fiume e sfilare davanti al Parlamento neogotico prima di attraversare il Danubio e percorrere la riva parallela. Da segnalare due svolte a U la prima in discesa e la seconda in salita nell’approccio alla riva del Parlamento e nell’uscita dalla stessa. Lasciato il fiume inizia lo strappo conclusivo. Ultimi 1500 m tutti in salita. Dopo il rilevamento cronometrico si svolta sullo strappo del castello con un tratto in pavé dove si raggiungono le pendenze massime (14%). La salita poi si assesta sul 4% con alcuni tornati fino all’ingresso nella piazza di arrivo a Buda (fondo asfaltato).

Info utili

-Orario di partenza: 14.00;

-Orario d'arrivo: tra le 17.08 e le 17.10;

-Lunghezza: 9.2 km;

-Dislivello: 150 metri;

Dall'Ungheria fino a Verona: ecco il percorso 2022

