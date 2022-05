Premium Ciclismo Giro d'Italia | 1a tappa 12:10-17:35 Live

Ungheria. Non è la prima volta che avremo un inizio fuori dai confini nazionali, anzi questa è la Filippo Ganna nelle ultime due stagioni. Ci sarà subito Visegrád: 5 km al 5%. Chi sarà la prima maglia rosa di questo Giro? Ci siamo! Finalmente prende il via la 105esima edizione del Giro d'Italia che, questa volta, partirà dall'. Non è la prima volta che avremo un inizio fuori dai confini nazionali, anzi questa è la 14esima volta nella storia della Corsa Rosa. Non ci sarà però il classico avvio con una cronometro individuale, che ha visto in trionfonelle ultime due stagioni. Ci sarà subito una salita ad accogliere i corridori . Quella di: 5 km al 5%. Chi sarà la prima maglia rosa di questo Giro?

Ma sarebbe il primo africano a indossare la maglia rosa

Girmay potrebbe però diventare il primo africano di sempre a indossare la maglia rosa nella storia del Giro. Quello sarà un record incredibile per il corridore eritreo che sta battendo tanti record negli ultimi 12 mesi. Dal Mondiale Under 23 dell'estate scorsa alle Classiche di quest'anno. Vincerà anche al Giro?

Chi è Girmay: il 1° corridore di colore a fare podio in un Mondiale

Girmay non sarebbe il primo africano a vincere al Giro

Se dovesse vincere Biniam Girmay, non sarebbe il primo corridore africano a vincere al Giro d'Italia. Quel record appartiene al sudafricano Alan Van Heerden che conquistò la Chieti-Pesaro al Giro 1979. Van Heerden che fu anche il primo africano di sempre a gareggiare nella storia del Giro.

Girmay sul podio, le festa è tutta per lui

La squadra di Girmay davanti

E ora c'è un uomo dell'Intermarché-Wanty Gobert davanti. La squadra di Biniam Girmay che, dopo aver vinto la Gand in inverno, vuole stupire ancora e vincere la prima tappa del Giro d'Italia.

Girmay, che meraviglia! Trionfo storico, rivivi la volata

Solo in due occasioni non c'è stata la crono alla partenza dal 2012 ad oggi

Negli ultimi 10 anni, solo in due occasioni il Giro d'Italia è partito con una tappa in linea. Nel 2017 con la vittoria, a sorpresa, di Pöstlberger a Olbia, quando anticipò la volata. E ancora nel 2013 con la volata di Napoli vinta da Cavendish.

Chi sono i favoriti di giornata?

Ma chi sono i corridori favoriti per la vittoria di giornata? In pole position ci sono Mathieu van der Poel e Alejandro Valverde. È un arrivo adatto a loro, ma occhio anche a Caleb Ewan e Arnaud Démare che su questi strappetti potrebbero resistere.

I favoriti

Van der Poel, Valverde *****

Girmay, Caleb Ewan, Albanese, Ulissi ****

João Almeida, Pello Bilbao, Bardet, Cort Nielsen, Démare ***

Vendrame, Narváez, Valter, Tulett, Simon Yates, Vansevenant **

Fiorelli, Felline, Consonni, Nizzolo, Gaviria, Ballerini, Theuns, De Marchi *

Anche la DSM con Bardet in testa al gruppo

C'è subito la DSM dietro all'Alpecin. È la squadra di Dainese e Cees Bol, ma oggi potrebbe provarci già Romain Bardet.

Lo Stronach apre in due la classifica: rivivi l'attacco decisivo di Bardet

3 vittorie in stagione finora per Mathieu van der Poel

Van der Poel che conta 3 vittorie in questa stagione. Annata partita molto tardi per il neerlandese a causa dei problemi alla schiena che gli hanno fatto saltare tutto l'inverno a ciclocross, compreso il Mondiale. È ripartito a Marzo e dal 3° posto alla Sanremo ha fatto grandissime cose. Ha vinto la 4a tappa della Settimana Coppi e Bartali, con arrivo a Montecatini, poi ha fatto doppietta Attraverso le Fiandre e Giro delle Fiandre in pochi giorni.

Van der Poel mette la squadra a controllare

Dopo una prima parte molto tranquilla, comincia ora a lavorare l'Alpecin Fenix di Mathieu van der Poel. È lui il grande favorito di giornata, tocca a lui tenere a badare alla fuga.

Van der Poel: "La maglia rosa è un'opportunità unica"

Pronti, via...fermi! Jensen buca prima della partenza

Più di 9 minuti per i fuggitivi

Tagliani e Bais, intanto, volano a 9'13'' di vantaggio sul gruppo. Strano che le altre squadre professional non siano riusciti ad entrare nella fuga. Non saranno proprio felicissimi i direttori sportivi di Eolo Kometa e Bardiani-CSF-Faizané.

3 ungheresi cercano la gioia a casa loro

Siamo in Ungheria e c'è grande attesa, ovviamente, per i corridori di casa. Ci sono Barnabás Peák dell'Intermarché-Wanty Gobert, Erik Fetter della Eolo Kometa e, soprattutto, Attila Valter della Groupama-FDJ. Lui fu già protagonista nella passata edizione con 3 giorni in maglia rosa, ma quest'anno vuole la vittoria di tappa. Sarebbe il primo ungherese nella storia a conquistare una vittoria di tappa al Giro d'Italia.

Quante vittorie centrerà l'Italia?

Sono 45 i corridori italiani presenti a questa Corsa Rosa. L'Italia è la Nazione più rappresentata ma, ahimè, abbiamo ben 9 corridori in meno rispetto all'edizione 2021, quando riuscimmo a vincere 11 delle 21 tappe. Seguono Paesi Bassi con 17, Belgio 14 e Francia 13. Quale sarà la Nazione che porterà a casa più vittorie?

Ulissi: "Oggi occhio ai velocisti", poi passa Nibali: "Bugiardo!"

Bais punta alla classifica della fuga?

Prima parte di gara totalmente pianeggiante e il gruppo lascia fare. Mattia Bais e Filippo Tagliani prendono già 3'16'' di vantaggio sul gruppo. Mattia Bais, tra l'altro, vinse la Classifica della fuga del Giro d'Italia 2020.

SUBITO LA FUGA

E si parte subito con una fuga. Neanche a dirlo, la Drone Hopper-Androni Giocattoli di Gianni Savio. Partono all'attacco Mattia Bais e Filippo Tagliani.

Si parte! Via libera, comincia il Giro numero 105

SI PARTE!

Benvenuti a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Comincia ufficialmente il Giro 105, con la frazione Budapest-Visegrad di 195 km.

