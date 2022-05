Calendario e Risultati

Ma sono già due Grandi Giri senza successo per l'australiano che aveva chiuso anzitempo anche al Tour de France dello scorso anno. Anche in quel caso per una caduta, nell'intenso finale di Pontivy quando si scontrò con Sagan. Risultato? Frattura della clavicola, Tour de France finito dopo 3 tappe e l'impossibilità di recuperare la condizione fisica per tempo per la Vuelta. Nel 2021, inoltre, Caleb Ewan aveva un grande record a cui puntare. Quello di diventare il quarto corridore della storia a vincere almeno una tappa in tutti i Grandi Giri nella stessa stagione. Era in ritmo dopo i successi di Cattolica e Termoli al Giro, poi lo stop al Tour. Anche quest'anno, Caleb Ewan ha dovuto rinviare tutto considerando che il suo Giro si chiude con lo 0 alla casella successi. Proverà a riscattarsi al Tour, con la speranza di diventare lì il velocista di riferimento nonostante la presenza di Jakobsen e Groenewegen.

Quello della vittoria in tutti i Grandi Giri nella stessa stagione, resta un qualcosa di realizzato solo da tre corridori nella storia. L'ultimo fu Alessandro Petacchi che, nella magica stagione 2003, vinse 6 tappe al Giro d'Italia, 4 al Tour de France e 5 alla Vuelta. Prima di lui ci riuscì Pierino Baffi nel 1958 (1 tappa al Giro, 3 al Tour, 2 alla Vuelta) e prima ancora lo spagnolo Miguel Poblet nel 1956 (4 tappe al Giro, 1 al Tour, 3 alla Vuelta).

