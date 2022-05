Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Caleb Ewan ultima ruota del gruppo: pretattica o fatica anche oggi?

GIRO D'ITALIA - È una tappa tutta piatta da Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia. Occasione per le ruote veloci e quindi per corridori come Caleb Ewan ma, nella prima parte di corsa, l'australiano preferisce stare in fondo al gruppo.

