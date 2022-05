Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Carapaz aveva provato la stoccata vincente: Landa e Bardet rispondono presente

GIRO D'ITALIA - A 4,6 km dal traguardo Carapaz piazza lo scatto sul Blockhaus, ma non riesce a fare la differenza. C'è chi non risponde, ma Mikel Landa e Romain Bardet sono subito pronti e scattanti. Niente da fare, oggi, per il capitano della Ineos Grenadiers.

00:01:13, 28 minuti fa