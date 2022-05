Corsa Rosa. Delusione per Richard Carapaz? A mente fredda, l'ecuadoriano sembra comunque apprezzare il 2° posto. È comunque segno di continuità rispetto alle ultime stagioni che l'hanno visto vincere il Giro nel 2019, fare 2° alla Vuelta nel 2020 e fare 3° al Tour 2021. E poi, Il sipario è calato sul Giro 105 e si raccolgono le ultime dichiarazioni dei protagonisti della. Delusione per? A mente fredda, l'ecuadoriano sembra comunque apprezzare il 2° posto. È comunque segno di continuità rispetto alle ultime stagioni che l'hanno visto vincere il Giro nel 2019, fare 2° alla Vuelta nel 2020 e fare 3° al Tour 2021. E poi, contro questo Hindley , non si poteva fare di più evidentemente.

Richard Carapaz

Alla fine sono abbastanza felice. È stato un Giro molto duro e sono contento del risultato. Sabato ho avuto una brutta giornata, non è stato il mio miglior giorno in bici e credo che alla fine abbia vinto il più forte. Il Giro è una corsa che mi è sempre piaciuta, non so se tornerò il prossimo anno, ma un giorno sicuramente lo farò. Il risultato è buono alla fine. Lottavo per un posto sul podio. Sono contento del 2° posto perché comunque è un buon risultato per me e per il team. Vogliamo sempre vincere, ma questa è la situazione in cui ci siamo trovati. Credo negli ultimi due anni di aver dimostrato che sono ad un buon livello

Ho comunque degli ottimi ricordi di questa corsa. Mi sento come se siano successe tante cose. È stata una bella esperienza indossare di nuovo la Maglia Rosa. Mi ricorda di quando l’ho fatto nel 2019. È sempre una sensazione speciale indossare una maglia di leader

Mikel Landa

È una bella sensazione tornare sul podio del Giro d’Italia sette anni dopo la prima volta. È difficile per me fare strategia in un Grande Giro e raccogliere secondi di abbuono lungo il percorso visto che non sono veloce. 3° posto? L’ultima settimana del Giro è stata veramente dura. Questo era il massimo che potessi raggiungere

