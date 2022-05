Ad

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

1) Per la generale mancano i grandi nomi come quelli di Roglic a Pogacar, ma ci sarà Carapaz: è lui il favorito n° 1? Ha la squadra più forte per vincere la maglia rosa?

Di Kimberly Scaini

Uno per tutti, tutti per Carapaz. Sta bene e l’obiettivo è la vittoria della generale. Richie Porte e Sivakov? Saranno le ancore di salvataggio in montagna. L’australiano corre il suo ultimo Giro e punta a rimanere nei primi 10 in montagna. Per Sivakov, 24 anni, sarà il 6° Grande Giro. Puccio, Narváez e Swift invece i fari Ineos in pianura per una squadra molto competitiva.

Carapaz brucia Higuita dopo 130 km di fuga a due: rivivi l'arrivo

2) Parlando di pretendenti al trono, ci mettiamo dentro anche Simon Yates. Un corridore sempre discontinuo. Mette paura a Roglic alla Parigi-Nizza, poi sparisce alla Volta a Catalunya. Sarà l'anno buono per tentare l'assalto al Giro?

Di Carlo Vardelli

Dev’essere l’anno buono: Yates non può più aspettare! Dopo il 2018 ad un passo dalla gloria e il 2021 culminato con un 3° posto alle spalle di Bernal e Caruso, il corridore della BikeExchange ha l’obbligo di cercare la vittoria. I pochi chilometri a cronometro possono aiutarlo, ma dovrà “rimanere sul pezzo” per tutte e tre le settimane.

Yates spaventa Roglic e vince in solitaria a Nizza: rivivi l'arrivo

3) Un altro corridore che ha vinto poco, se vogliamo, è Landa. L'anno scorso la caduta compromise tutta la stagione. Questa volta ci riprova, ha le carte in regola per vincere la maglia rosa?

Di Luca Stamerra

Parlando di scalatori, è il migliore in assoluto. Ma il Giro, un Grande Giro in generale, non si vince solo in salita. Serve andare forte a crono e stare attento in quello che è un vero e proprio campo minato che dura tre settimane. Landa c'è sempre incappato dentro, per un motivo o per l'altro. La Bahrain punta tanto su di lui, anche questa volta. Il basco dovrà rispondere, almeno, con il podio.

Landa: "L'obiettivo è tornare sul podio, sto molto bene"

4) Un altro pretendente al podio è Almeida: riuscirà ad essere tra i primi tre?

Di Marco Castro

Risposta secca: sì. Il portoghese ha solo 23 anni, ma è già entrato tra i migliori 6 della classifica finale del Giro per due volte e ha dimostrato una solidità che rivali più esperti non hanno. C’è pochissima cronometro, è vero, ma lui ha anche altre qualità. Con la nuova casacca della UAE Emirates, inoltre, sarà capitano unico.

Almeida: "Voglio il podio, servirà anche fortuna"

5) Ci sarà anche Vincenzo Nibali, neo acquisto dell'Astana. Quale sarà il suo ruolo? Farà il gregario al 100% per Miguel Ángel López o riuscirà a ritagliarsi un proprio spazio?

Di Marco Castro

L’obiettivo di Nibali è vincere una tappa, magari due. Se lo Squalo riuscirà ad evitare contrattempi nella prima parte del Giro, diventerà uomo d’attacco nella terza settimana, dove potrà far valere la sua esperienza sulle grandi salite. Probabile che sia anche di supporto a López, soprattutto se il colombiano saprà limitare i suoi alti e bassi. Ma Vincenzo si è conquistato sul campo la possibilità di giocarsi le sue carte almeno in un paio di giornate.

Nibali: "Etna e Blockhaus prime salite chiave. Ultimo Giro? Non lo so"

6) Anche Giulio Ciccone è in cerca di un ruolo specifico. Ancora non si è capito se possa essere un corridore da classifica generale o se sia meglio puntare sui tapponi e le classifiche scalatori? Qual è il suo vero profilo?

Di Giulia Cicchinè

La risposta è della Trek Segafredo che lo ha inserito nella lista per il Giro con i gradi di capitano. La stagione, fino ad adesso, non è stata super per l'azzurro, ma questa potrebbe essere l'occasione buona. Sulla carta, ad oggi, è più un cacciatore di tappe che un capitano ma col Giro, Ciccone ha sempre avuto un certo feeling e chissà che quest'anno possa essere proprio il Giro del riscatto.

Ciccone: "Quest'anno ho più responsabilità, ma non è un problema"

7) Nel 2020, la Sunweb riuscì a compiere uno dei più grandi disastri della storia del Giro. La lotta fratricida tra Hindley e Kelderman, permise a Geoghegan Hart di prendersi la rosa. I due sono di nuovo in squadra assieme, questa volta alla Bora, rischiano di ripetersi come in quella infausta edizione?

Di Luca Stamerra

No, anche perché nessuno dei due ha ambizioni di vittoria. Di sicuro non Hindley che dopo quel Giro è scomparso dai radar, Kelderman ha qualche chance in più di rivedersi sul podio. Se quest'ultimo starà bene, tutta la squadra sarà al suo fianco per cercare il miglior piazzamento possibile. Ci fu un grave errore di gestione nel 2020, un disastro appunto, ma quella era la Sunweb che è sempre un po' fantasiosa con le sue strategie.

Kelderman in rotta con l'ammiraglia: priorità a Hindley?

8) Occhi puntati su Tom Dumoulin che lo scorso anno era rientrato molto forte, ma è incappato di nuovo in diverse problematiche tra cadute e covid. Punterà alla classifica generale?

Di Giulio Martina

Avrà sicuramente ambizioni di classifica e le possibilità di vestire la maglia rosa nella prima settimana sono molte, vista la crono alla 2a tappa. Tante però le incognite sulle 3 settimane: il più recente Grande Giro disputato risale al 2020, l’ultimo ad alti livelli al 2018 (2° al Tour). A suo favore il fatto di avere una squadra solida, con Sam Oomen guardia del corpo in salita.

Dumoulin: "Mi sento meglio, il training camp è andato bene"

9) Sarà l'ultimo Giro di Alejandro Valverde. In realtà ne ha corso solo uno in carriera (3° nel 2016): quale sarà il suo ruolo in questa edizione? Può vincere una tappa?

Di Marco Castro

Nessuna pressione per lo spagnolo in questo Giro. L’arrivo di Visegrád (1a tappa) è già stuzzicante, ma anche se la classe è eterna rivaleggiare con l’esplosività di van der Poel sarà complicato. “Bala” vivrà la corsa alla giornata e avrà diverse occasioni in cui cercare gloria. Difficile faccia alta classifica, un posto tra i migliori dieci a Verona sarebbe già straordinario. Ma scommettereste mai contro di lui?

Che volata del 41enne Valverde: batte Woods a Luintra

10) Parlando di velocisti, il favorito numero 1 sarà Caleb Ewan. È davvero il più forte del lotto e quanto tempo resterà? Se ne andrà via come al solito con largo anticipo?

Di Carlo Vardelli

Sì, il folletto di Sydney è il velocista più forte della startlist e anche il più forte del circus: quando trova il picco di forma è praticamente imbattibile. Sul tema permanenza, invece, non farei un dramma se andasse via dopo 10 tappe: la Lotto ha bisogno di lui anche al Tour de France.

Ewan non fa sconti, è bis per il folletto: rivivi la volata

11) La discussione velocisti è sempre viva. Il percorso del Giro, con tante montagne fino alla fine, e la crono finale, non invita gli sprinter a rimanere fino all'ultimo giorno. Anche quest'anno non è un Giro per velocisti? E cosa si può fare, al contrario, per avere una situazione più omogenea come al Tour?

Di Carlo Vardelli

No, non è un Giro per velocisti, ma è la storia della Corsa Rosa che ci porta verso una fisionomia molto più montuosa rispetto al Tour. Forse, per avere una situazione più omogenea, si potrebbe introdurre la passerella finale come quella sugli Champs-Élysées, ma non sono sicuro che funzionerebbe come in Francia.

12) Ma ci aspettiamo tanto anche da Mark Cavendish. 4 vittorie al Tour nel 2021, con Cannonball che eguagliò il record di Merckx. Con altre 7 vittorie eguaglierebbe il numero di successi in carriera di Cipollini. Quante vittorie riuscirà a conquistare in questo Giro d'Italia?

Di Luca Stamerra

Di avversari ne avrà parecchi, ma Cavendish ha anche tanta voglia di andare al Tour per battere il record di Merckx. Serve vincere, e convincere al Giro, per quella chiamata. E con Morkov, chiamato all'ultimo per tirargli le volate, può portare a casa due vittorie di tappa. Almeno due vittorie.

Cavendish ruggisce a Rivoli e fa 159 in carriera: rivivi lo sprint!

13) La superstar di questo Giro si chiama Mathieu van der Poel. L'anno scorso, in una settimana, fece di tutto al Tour. Riuscirà ad emulare quel percorso con (almeno) una vittoria di tappa e la maglia rosa?

Di Marco Castro

Van der Poel è atteso a questo Giro più di coloro che si giocheranno la generale e può fare meglio di quanto realizzato al Tour. Nella 1a tappa è il grande favorito e dunque l’obiettivo maglia rosa è realistico. Il giorno dopo c’è una breve cronometro che si sposa con le sue caratteristiche e lui ha svolto allenamenti specifici: può tenere la leadership e, forse, lottare anche per il successo. Anche le tappe di Jesi, Napoli e magari Genova possono fare al caso suo, oltre a possibili colpi di teatro in giornate interlocutorie. Il bersaglio a lungo termine è la maglia ciclamino, ma restano le incognite di una corsa di tre settimane a cui non è abituato.

van der Poel ingiocabile! Si mangia Benoot e vince lo sprint

14) Quale sarà il corridore con più successi di tappa?

Di Giulio Martina

Il più vincente va ricercato tra i velocisti, ma la maggior parte di loro potrebbe lasciare il Giro dopo la tappa n° 13. Analizzando il percorso, van der Poel si giocherà 9 delle 13 tappe iniziali e il suo bottino potrebbe essere già sufficiente per diventare il più vincente di questa edizione.

van der Poel è l'imperatore del Belgio: rivivi la volata

15) Quale sarà la squadra professional a mettersi maggiormente in mostra?

Di Carlo Vardelli

Dire Alpecin Fenix sarebbe troppo facile, perché a tutti gli effetti sono una squadra WorldTour mascherata da professional, per cui scelgo la Eolo Kometa. In primis per Lorenzo Fortunato, in secondo luogo per l’inizio di stagione di Vincenzo Albanese e in terzo luogo perché hanno bisogno di portare a casa qualche risultato importante.

Fortunato fa l'impresa! Trionfo sullo Zoncolan, rivivi l'arrivo

16) Ci sarà almeno un corridore italiano ad indossare la maglia rosa? Se sì, chi è il favorito?

Di Giulio Martina

Sulla carta no. Servirà una condizione favorevole come una fuga “bidone”, da non escludere nella prima settimana. A quel punto uomini come De Marchi, Conti, Fortunato, Villella e Formolo potrebbero sognare la rosa.

17) Mentre quale sarà l'italiano più in forma e competitivo di questo Giro? Ci sono le chance di vederne uno sul podio emulando quanto fatto da Damiano Caruso lo scorso anno?

Di Giulio Martina

Un nome: Giulio Ciccone. L’abruzzese punta alla vittoria in un Giro con pochi km a cronometro. Una preparazione specifica basata su poche gare e un blocco di lavoro in Sierra Nevada, anche se condizionata dalla bronchite. Ma il podio è, oggettivamente, alla portata del corridore della Trek.

18) Quale sarà la tappa che deciderà il Giro d'Italia?

Di Carlo Vardelli

Di tappe cruciali ne vedremo tantissime, a partire dagli arrivi sull'Etna e sul Blockhaus, ma quella che farà la differenza sarà la Salò-Aprica in programma martedì 24 maggio. I motivi? Arriva dopo il giorno di riposo, si attacca con la prima salita dopo appena 30 km e c’è la coppia Mortirolo (versante meno duro)-Santa Cristina.

Giro Classic: Nibali ci prova sul Mortirolo, ma Carapaz risponde presente. Roglic affonda

19) Chi sarà il corridore “rivelazione” di questa edizione del Giro?

Di Giulio Martina

Iván Ramiro Sosa. Il 24enne esploso all’Androni non ha avuto troppo spazio nei 3 anni passati alla Ineos, dove ha svolto il ruolo di gregario. In questo 2022 ha aperto un capitolo nuovo alla Movistar e l’avvicinamento al Giro è stato ottimo con la vittoria nelle Asturie. Farà classifica insieme al veterano Valverde e potrebbe aspirare alla top 5.

20) Senza Filippo Ganna, chi riuscirà a vincere le due crono del Giro?

Di Luca Stamerra

Non c'è Ganna, ma le crono potrebbero ancora parlare italiano. L'assenza del campione del mondo, infatti, risulta essere un'occasione troppo grande per non essere sfruttata da cronoman come Edoardo Affini e Matteo Sobrero che hanno sempre fatto bene nelle prove contro il tempo. Dumoulin ci proverà? Perché no, ma tra i big quello che ci andrà più vicino è João Almeida.

Si ringrazia l'intero Team ciclismo di Eurosport per le risposte e per la guida in vista di questa 105esima edizione del Giro. Hanno contribuito a questo articolo Marco Castro, Carlo Vardelli, Giulia Cicchinè, Kimberly Scaini e Luca Stamerra.

Pazzesco! Sobrero bloccato da un'ammiraglia e lui la prende a pugni

Giro d'Italia Nibali, Valverde, Cavendish: i 10 record da battere al Giro 105 29/04/2022 A 18:30