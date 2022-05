Hindley che non solo è riuscito a staccare Carapaz e a prendersi la maglia rosa, ma ha dato all'ecuadoriano anche un distacco tale da poter essere più o meno tranquillo in vista Ganna per lui sarà difficile recuperare quei 85'' nei 17,4 km della prova di Verona. O vedremo un altro colpo di scena stile quello di Atto finale di questo Giro 105. Il colpo di scena l'abbiamo già visto nella tappa del Passo Fedaia , conche non solo è riuscito a staccaree a prendersi la maglia rosa, ma ha dato all'ecuadoriano anche un distacco tale da poter essere più o meno tranquillo in vista della cronometro di Verona . Certo, Hindley non è un fenomeno nelle prove contro il tempo, come abbiamo visto al Giro 2020, ma Carapaz non èper lui sarà difficile recuperare queinei 17,4 km della prova di Verona. O vedremo un altro colpo di scena stile quello di Moser a Fignon nell'ultima crono del Giro 1984

Carapaz ribalta Hindley? Perché no

Recuperare 85'' a Hindley significa dover dare 5'' a km all'australiano nel giro di 17,4 km. È vero che c'è una salita, una salita vera, di 4,5 km al 5% di pendenza media, ma è altrettanto vero che Richard Carapaz non è né Filippo Ganna né Wout van Aert. È campione nazionale a cronometro ecuadoriano, ma questo poco importa nella contesa. Carapaz ha dimostrato di andare più forte nelle prove contro il tempo rispetto all'australiano, ma quanto riuscirà a recuperargli? 30 secondi? 40? Non di più a meno di disastri di Hindley.

Carapaz ribalta Hindley? Perché sì

Dura, durissima, che Carapaz riesce a recuperare 85'' a Hindley. Ma, non si sa mai... Vi ricordate cosa è successo nella cronometro finale di Milano l'anno scorso? Filippo Ganna ha forato nel momento clou perdendo almeno 30'' per la sostituzione della ruota posteriore. Cavagna che aveva odorato la possibilità di vincere ha fatto un dritto in curva e si è ribaltato lui. Quindi, tutto può ancora accadere. Si può avere un guasto meccanico o una caduta e il Giro sarebbe di nuovo in discussione. Ovviamente non glielo auguriamo a Hindley.

Dall'attacco di Hindley al crollo verticale di Carapaz: rivivi gli ultimi 3 km del Fedaia

