GPM di seconda categoria di Portella Mandrazzi (16 km al 4.5%). Dopo una lunga discesa, il percorso torna pianeggiante affrontando un altro sprint intermedio presso Villafranca Tirrena e sino al traguardo; viste le caratteristiche, la tappa si presenta ideale per i velocisti. Dopo gli sforzi della quarta tappa con protagonista l’Etna, il secondo e ultimo appuntamento ormai classico del Giro in Sicilia si presenta senz’altro più lieve in termini di caratteristiche del percorso: 174 i chilometri previsti con partenza da Catania. Inizio tranquillo prevalentemente pianeggiante, salvo poi avvicinarsi (previo uno sprint intermedio a Francavilla di Sicilia) all’unica, di fatto, difficoltà in vista per i corridori in questa tappa, il(16 km al 4.5%). Dopo una lunga discesa, il percorso torna pianeggiante affrontando un altro sprint intermedio presso Villafranca Tirrena e sino al traguardo; viste le caratteristiche, la tappa si presenta ideale per i velocisti.

Dove e quando vedere la tappa Catania-Messina in tv e live streaming

Ad

La Catania-Messina sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 11:45 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Ciclismo Le pagelle delle Classiche: Mohoric-van der Poel show, Girmay da 10 UN GIORNO FA

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

Che tappa sarà?

Tappa caratterizzata dalla presenza a metà percorso della salita pedalabile di Portella Mandrazzi. Da Catania fino alle porte di Taormina si percorrono strade abbastanza ampie, ma planimetricamente costellate di curve, con pochi tratti rettilinei, sebbene altimetricamente sostanzialmente piatte. Una volta lasciata la costa di affronta la lunga scalata di Portella Mandrazzi (pendenze attorno al 4% medio) che, seguita da una lunghissima discesa, porta alla costa nord dell’Isola. Gli ultimi 70 km si snodano tutti sulla strada costiera abbastanza ampia e pianeggiante, con pochi centri abitati e con poche variazioni di direzione. A circa 4 km dall’arrivo la corsa lascia la statale per entrare con un breve strappo dentro l’abitato di Messina. Si percorrono quindi ampi viali cittadini per la prima parte in discesa per poi risalire fino ai 1500 m. Breve discesa e a 800 m dall’arrivo l’ultima curva. Rettilineo finale di 800 m, largo 7.5 m in piano su asfalto.

Altimetria tappa 5 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 11:45;

-Orario d'arrivo: tra le 15.47 e le 16.14;

-Lunghezza: 174 km;

-Dislivello: 1200 metri;

Dall'Ungheria fino a Verona: ecco il percorso 2022

Giro d'Italia La startlist provvisoria: ci sono van der Poel, Nibali, Carapaz 21/04/2022 A 21:25