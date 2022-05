Continua ilper la. Dopo aver fallito la vittoria della cronometro cone, sempre con il neerlandese, essere subito usciti di classifica dopo la tappa dell'Etna , la squadrarischiava di perdere un corridore per una caduta goffissima. Al termine della tappa di Messina, vinta da Démare è franato a terra nel tentativo di regalaread un tifoso appostato in strada dopo la linea del traguardo. E boom...

Per adesso, non risultano problematiche fisiche per il corridore neerlandese a parte qualche abrasione e lo spavento per essere finito a terra. Oomen dovrebbe quindi partire daper la sesta tappa di questa edizione del Giro

