fare la storia. Scendono in pista e ribaltano tutto quello che fino ad un secondo prima era la normalità. Volete un esempio? La Gand-Wevelgem, prima dell'arrivo di 22 anni ha deciso scrivere il proprio nome con il pennarello indelebile. Pesante come una pietra belga, veloce come un ghepardo, rivoluzionario come Martin Luther King. Alcuni personaggi vengono al mondo perScendono in pista e ribaltano tutto quello che fino ad un secondo prima era la normalità. Volete un esempio? La Gand-Wevelgem, prima dell'arrivo di Biniam Girmay Hailu , è sempre stata una corsa piuttosto metodica nel suo albo d’oro: Belgio, Italia, Danimarca, Norvegia, Olanda, Francia, Slovacchia. I plurivincitori, con tre sigilli, rispondono al nome di Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Mario Cipollini, Tom Boonen e Peter Sagan . Poi, dal nulla, è sbucato questo missile dell’Eritrea, e all’età diha deciso scrivere il proprio nome con il pennarello indelebile. Pesante come una pietra belga, veloce come un ghepardo, rivoluzionario come Martin Luther King.

L'esordio al Giro!

"Torno ad Asmara da lei e dalla nostra Liela. La mia famiglia è la cosa più importante della mia vita. Mia moglie si è fatta carico da sola di nostra figlia, ora è giusto che io vada da lei"), è tornato in pista nel mese di maggio per scaldare il motore a Francoforte e sfidare un Giro d’Italia veramente massacrante. I 3445km che si snoderanno "non vedo l’ora di fare l'esordio, vengo dall’altura del mio Paese, sono preparatissimo e vedrete che farò una bella figura. L'obiettivo è vincere una tappa" -, mentre il DS della squadra belga Valerio Piva e i suoi collaboratori hanno messo in tavola un piano diabolico: se la condizione fisica lo assisterà, l'Eritreo potrebbe trovare il successo di tappa e scrivere un'altra pagina di storia assolutamente memorabile. Il velocista dell'Intermarché (anche se questa caratterizzazione, come vedremo dopo, gli va un po’ stretta), dopo la Gand e un lungo periodo di pausa (" ho fatto un programma con mia moglie Saliem e intendo rispettarlo ", ha detto dopo la vittoria in Belgio.), è tornato in pista nel mese di maggio per scaldare il motore a Francoforte e sfidare un Giro d’Italia veramente massacrante. I 3445km che si snoderanno da Budapest fino all’Arena di Verona promettono scintille, ma soprattutto non lasceranno nemmeno un attimo di respiro alla carovana, chiedendo sudore e fatica. "Bini" sta affrontando l'attesa con grande entusiasmo --, mentre il DS della squadra belga Valerio Piva e i suoi collaboratori hanno messo in tavola un piano diabolico:

Dove può vincere Girmay?

la prima maglia rosa: sullo strappo che porta a Visegrad, "Bini" potrebbe dare spettacolo insieme a arrivi dedicati alle ruote veloci e quelli più mossi (vedi Napoli, Jesi e – forse – anche Genova), il faro dell’Intermarché avrà di che sbizzarrirsi. Insomma, tutto questo per dire che il debutto del figlio dell'Africa nera alla corsa rosa potrebbe essere devastante: la seconda rivoluzione è proprio lì dietro l'angolo. Come abbiamo già accennato sopra, chiamarlo "solo" velocista è tremendamente riduttivo. Girmay è un figlio della modernità, e come tale rifiuta di essere parcheggiato in un angolo e si apre - come il Mar Rosso davanti a Mosè - al multiruolo. Logicamente, se vogliamo fare una fotografia, possiamo dire che l’eritreo è molto forte in volata (cfr. Gand e il Mondiale U23 del 2021), ma nel pacchetto del nativo di Asmara non c’è solo quello, e il dodicesimo posto alla Sanremo di quest’anno – una corsa con quasi 2000 metri di dislivello positivo – dice tanto. Proprio considerando queste caratteristiche, di chi è veloce ma sa anche come arrangiarsi quando la strada sale, non è utopia pensare all’ex Delko con indosso: sullo strappo che porta a Visegrad, "Bini" potrebbe dare spettacolo insieme a Mathieu van der Poel , lottando fianco a fianco per il primato. Non dovesse andare a segno, comunque, ci potrebbe riprovare in molteplici occasioni: tra gli(vedi Napoli, Jesi e – forse – anche Genova), il faro dell’Intermarché avrà di che sbizzarrirsi. Insomma, tutto questo per dire che il debutto del figlio dell'Africa nera allapotrebbe essere devastante: la seconda rivoluzione è proprio lì dietro l'angolo.

