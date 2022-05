Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Che paura Arensman: sfiora le transenne in curva durante la crono di Verona per inseguire Sobrero

GIRO D'ITALIA - Matteo Sobrero ha fatto un tempo clamoroso e, a questo punto, Arensman deve dare il tutto per tutto per superare il corridore italiano. Il neerlandese rischia davvero tanto sfiorando le transenne in una pericolosa manovra di curva a sinistra.

00:00:37, un' ora fa