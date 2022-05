Abbiamo ormai superato il giro di boa, tanto che la tappa di Genova, vinta da Oldani , era la 12esima frazione di questo Giro d'Italia. Ma quanto hanno guadagnato fino ad adesso i corridori? Cifre non da capogiro, ma ildi questa edizione - fino ad adesso - èche ha incassato, battendo per qualche spiccioloche è a quota. Van der Poel partiva con un bel gruzzoletto: gli 11.010€ per la vittoria della prima tappa (somma più alta nei Grandi Giri per la singola tappa) più tre giorni in maglia rosa. Eh sì, si incassa qualcosa anche a portare, anche solo per un giorno , la maglia rosa (). Non solo, VDP è stato anche leader della maglia ciclamino e, in quel caso, arrivano 750€ al giorno. Démare non è tanto lontano. Ha vinto due tappe (22.020€), è leader ormai da qualche giorno della maglia ciclamino e ha vinto qualche traguardo volante qua e là. Ci sono premi anche per i TV:al primo classificato.