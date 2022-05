Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - "Ciao Brad come stai?": Wiggins si esalta per il saluto di Giulio Ciccone

GIRO D'ITALIA - Giulio Ciccone in formissima durante la tappa di Cogne, tanto che si prende anche il tempo di salutare il nostro Bradley Wiggins in moto durante la diretta. E Brad si è esaltato al saluto del corridore abruzzese che in quel momento stava anche attaccando.

00:01:06, un' ora fa