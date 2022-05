Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Clamoroso! La moto inchioda e per poco non butta giù Hindley sul Colle della Maddalena

GIRO D'ITALIA - Siamo sul Colle della Maddalena, con Carapaz solo al comando - lui aveva attaccato a Superga. Ma da dietro arriva a doppia velocità Jai Hindley che va a riprendere il corridore ecuadoriano. Doppia fatica però per l'australiano che ha dovuto fare una manovra strana per dribblare una moto che aveva inchiodato in quel momento senza nessun motivo in mezzo alla salita.

00:00:49, un' ora fa