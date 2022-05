Marta Cavalli. La ciclista della FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope era caduta violentemente sull'anca durante la seconda tappa della Vuelta a Burgos, Matilde Vitillo, essendo così costretta al ritiro. L'atleta di Cremona è stata poi trasportata all'Ospedale di Burgos per accertamenti e, come confermato dal team francese, non state riscontrate fratture. Sospiro di sollievo per. La ciclista della FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope era caduta violentemente sull'anca durante la seconda tappa della Vuelta a Burgos, con arrivo ad Aguilar de Campoo , vinta dall'italiana, essendo così costretta al ritiro. L'atleta di Cremona è stata poi trasportata all'Ospedale di Burgos per accertamenti e, come confermato dal team francese,

Ora la Cavalli farà ritorno in Italia per riposarsi e per preparare il Giro d'Italia che comincerà il 30 giugno da Cagliari. Un grande obiettivo per Marta che vuole provare a conquistare anche la classifica generale della Corsa Rosa dopo una grande Primavera che l'ha vista trionfare all'Amstel Gold Race e alla Freccia Vallone.

